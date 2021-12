A8 nach Lastwagen-Unfall teilweise wieder frei

Die A8 ist nach einem Unfall mit einem brennenden Lastwagen auf der Sulzbachtalbrücke im Saarland gesperrt worden. Zu dem Unglück war es am frühen Mittwochmorgen in Richtung Zweibrücken gekommen, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Ein Transporter sei zunächst mit der Mittelplanke und dann mit einem Lkw kollidiert. Der Lastwagen kippte daraufhin auf die Seite und geriet in Brand, hieß es. Ein 50-jähriger Ersthelfer habe den beiden eingeklemmten Insassen des Sattelzuges noch dabei geholfen, das Fahrzeug zu verlassen. Die beiden Insassen und der Fahrer des Transporters wurden nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Sulzbach (dpa/lrs) – Die A8 ist nach einem Unfall mit einem brennenden Lastwagen auf der Sulzbachtalbrücke im Saarland gesperrt worden. Zu dem Unglück war es am frühen Mittwochmorgen in Richtung Zweibrücken gekommen, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Ein Transporter sei zunächst mit der Mittelplanke und dann mit einem Lkw kollidiert. Der Lastwagen kippte daraufhin auf die Seite und geriet in Brand, hieß es. Ein 50-jähriger Ersthelfer habe den beiden eingeklemmten Insassen des Sattelzuges noch dabei geholfen, das Fahrzeug zu verlassen. Die beiden Insassen und der Fahrer des Transporters wurden nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Die Autobahn wurde zwischen dem Dreieck Friedrichsthal und Elversberg in beide Richtungen gesperrt. Am Mittwochmittag wurde die A8 in Richtung Saarlouis wieder freigegeben. In Richtung Neunkirchen wurden – bis auf den linken – alle Fahrstreifen ebenfalls wieder freigegeben. Die linke Spur bleibt bis ins neue Jahr gesperrt, da wegen des Brandes Schäden am Straßenbelag entstanden sind, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dieser solle in den kommenden zwei Monaten erneuert werden.

