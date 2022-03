Schifferstadt/Ruchheim

Rhein-Pfalz-Kreis

A61 nach Unfall mit vier Lkw gesperrt: Drei Verletzte

Bei einem Serienunfall auf der Autobahn 61 haben sich am Mittwoch vier Lastwagen ineinander verkeilt. Drei der Lastwagenfahrer wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Die Strecke wurde bei Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) in Richtung Norden für knapp drei Stunden gesperrt. Dadurch kam es zu einem gut fünf Kilometer langen Stau, wie die Autobahnpolizei in Ruchheim mitteilte.