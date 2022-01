Grünstadt

A6 bei Grünstadt nach Lkw-Unfall gesperrt

Die Autobahn 6 in Richtung Mannheim ist nach einem Unfall mit einem Lastwagen am frühen Montagmorgen in Höhe Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) gesperrt worden. Der Verkehr werde ab der Anschlussstelle Kirchheim von der A6 abgeleitet, eine Umleitung sei ausgeschildert, teilte die Polizei mit. Die Bergung des Sattelzugs zwischen Grünstadt und dem Kreuz Frankenthal werde voraussichtlich mehrere Stunden dauern.