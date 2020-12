2. Bundesliga Süd Frauen

TV Waldgirmes – MTV Stuttgart II Sa. 16.00 VC Olympia Dresden – RR Vilsbiburg II Sa. 18.00 TV Dingolfing – TV Bad Soden So. 15.00 VC Neuwied – TV Planegg-Krailling So. 16.00 VC Wiesbaden II – TV Altdorf So. 16.00 VV Grimma – Rote Raben Vilsbiburg II So. 16.00 SV Lohhof – proWin Volleys TV Holz So. 16.30

1. VC Wiesbaden II 8 21: 9 19 2. VC Neuwied 7 19: 5 18 3. SV Lohhof 8 19:12 16 4. VC Olympia Dresden 9 17:15 14 5. VV Grimma 8 17:16 13 6. MTV Stuttgart II 7 17:14 12 7. proWin Volleys TV Holz 7 14:12 12 8. TG Bad Soden 8 14:16 12 9. TV Dingolfing 7 15:14 11 10. Rote Raben Vilsbiburg II 8 12:19 8 11. TV Planegg-Krailling 8 14:23 6 12. TV Altdorf 7 10:18 5 13. TV Waldgirmes 8 7:23 4