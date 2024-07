A48 wieder frei – Motorradfahrer schwer verletzt

Anzeige

Ulmen (dpa/lrs). Nach einem schweren Motorradunfall am Nachmittag war die Autobahn 48 bei Ulmen rund viereinhalb Stunden voll gesperrt – in Richtung Koblenz. Kurz vor der Ausfahrt Ulmen im Landkreis Cochem-Zell hatte Zeugenangaben zufolge ein Motorradfahrer ein Auto überholt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Biker fuhr dabei auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Einscheren nach links verlor er den Angaben zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.