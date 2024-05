A3 nach Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gesperrt

Anzeige

Heiligenroth (dpa/lrs) – Nach einem Verkehrsunfall ist die Autobahn 3 in Höhe Heiligenroth (Westerwaldkreis) in beide Richtungen gesperrt. Bei dem Unfall am Samstag mit mehreren beteiligten Fahrzeugen seien mehrere Menschen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie waren demnach in Richtung Frankfurt am Main unterwegs. Auch ein Rettungshubschrauber sei neben Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Zur Zahl und Identität der Verletzten, zum Unfallhergang und zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.

Mitteilung