Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 19:30 Uhr

Saarbrücken

97 neue Coronavirus-Infektionen im Saarland

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Saarland innerhalb eines Tages um 97 Fälle auf 3912 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Dienstag mit (Stand: 18.00 Uhr). Zum Vergleich: Am Montag war die Zahl um 45 gestiegen. Die Zahl der bestätigten Todesfälle lag am Dienstag unverändert bei 177.