Saarbrücken

97 Corona-Neuinfektionen im Saarland

Im Saarland sind innerhalb von 24 Stunden 97 neue Corona-Infektionen registriert worden. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Infizierten auf 29 956, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Freitag mitteilte (Stand: 16.00 Uhr). Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um drei auf 924.