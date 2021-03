Saarbrücken

95 neue Corona-Infektionen im Saarland: Inzidenz stabil

Innerhalb eines Tages sind im Saarland 95 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Virus in Verbindung gebracht werden, stieg um 2 auf insgesamt 929, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, betrug landesweit 64,4 – nach 64,6 am Vortag.