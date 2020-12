Archivierter Artikel vom 03.11.2020, 13:20 Uhr

Mainz

93-Jähriger in Mainz von Straßenbahn erfasst

Ein Senior mit Rollator ist in Mainz von einer Straßenbahn erfasst und leicht verletzt worden. Der 93-Jährige überquerte einen Fußgängerüberweg an einer Haltestelle, als eine Straßenbahn einfuhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer bremste laut Polizei stark ab und warnte den Mann mit einem Signalton, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Mann wurde nach dem Unfall am Montag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, konnte nach Angaben einer Polizeisprecherin aber inzwischen wieder entlassen werden. Die Insassen der Straßenbahn blieben nach Angaben der Polizei unverletzt.