Saarbrücken

92 neue Corona-Fälle im Saarland

Im Saarland sind binnen eines Tages 92 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Damit liege die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie bestätigten Fälle bei 27 737, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag in Saarbrücken mit. Mittlerweile gebe es im Saarland insgesamt 837 Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden. Das waren drei mehr als am Vortag.