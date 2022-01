Saarbrücken

92 Flüchtlinge vergangenes Jahr aus dem Saarland abgeschoben

Insgesamt 92 Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr aus dem Saarland abgeschoben worden. Weitere 74 seien freiwillig ausgereist, darunter 20 mit dem sogenannten REAG/GARP-Programm, wie das saarländische Innenministerium am Sonntag mitteilte. Das Programm unterstützt Flüchtlinge finanziell und organisatorisch bei der freiwilligen Rückkehr in die Heimat oder bei der Weiterwanderung in ein anderes Land.