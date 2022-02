Kaiserslautern

91-Jährige stirbt bei Brand in Seniorenheim

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Kaiserslautern ist am Donnerstagabend eine 91-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Frau konnte von den Rettungskräften lediglich leblos aus ihrer Wohnung geborgen werden, teilte die Polizei mit. Andere Bewohner des Seniorenzentrums wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Wohnung der verstorbenen Frau wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem „erheblichen Sachschaden“ aus, eine genaue Schadenssumme war aber zunächst unbekannt. Die genau Brandursache sei derzeit noch unklar. Es gebe aber keine Hinweise auf Brandstiftung, hieß es. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.