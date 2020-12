90-Jährige bei Wohnhausbrand schwer verletzt

Eine 90 Jahre alte Frau hat bei einem Wohnhausbrand in Gemünden (Rhein-Hunsrück-Kreis) eine schwere Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer brach am frühen Sonntagmorgen aus und verursachte einen Schaden von rund 50 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Das Haus sei zurzeit nicht bewohnbar.

Die 90-jährige Bewohnerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war laut Polizeisprecher mit bis zu 75 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache stand am Sonntag noch nicht fest. Am Montag sollen Brandermittler das Haus untersuchen.