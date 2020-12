Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 13:00 Uhr

Mainz

906 Rheinland-Pfälzer aktuell infiziert – keine Stadt und kein Kreis mehr ohne neue Fälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 54 auf 10.201 gestiegen. Da seit Montag ein weiterer Todesfall hinzukam, sind jetzt insgesamt 248 mit Sars-CoV-2 infizierte Menschen gestorben, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell sind 906 Menschen im Bundesland mit dem Virus infiziert, sechs mehr als am Vortag.