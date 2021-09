Ramstein

9000 Afghanen auf Stützpunkt Ramstein gegen Masern geimpft

Auf dem US-Stützpunkt im pfälzischen Ramstein hat medizinisches Personal das Impfen afghanischer Schutzbedürftiger gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken abgeschlossen. Mehr als 8800 Evakuierte erhielten auf Ersuchen der US-Gesundheitsbehörde CDC innerhalb von drei Tagen die Impfstoffe, wie die Leitung der Air Base am Montag mitteilte. Geimpft wurde auch in den Rhine Ordnance Barracks, einer US-Kaserne im benachbarten Kaiserslautern. Die große Menge an Impfstoff war demnach in den USA beschafft worden.