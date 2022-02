Mainz

88-Jährige vor Arztpraxis niedergeschlagen und beraubt

Ein Mann hat eine 88-jährige Frau vor einer Arztpraxis in Mainz niedergeschlagen und beraubt. Sie habe Prellungen erlitten und sei für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dem mit einer FFP2-Maske versehenen Räuber war die Frau am Dienstagnachmittag im Treppenhaus begegnet, dieser schlug ihr laut Polizei ohne Vorwarnung wortlos auf den Kopf. Sie fiel hin und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann nahm das Portemonnaie aus ihrer Handtasche und flüchtete. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.