Saarbrücken

88 Corona-Neuinfektionen im Saarland

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 88 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Todesfälle stieg um drei auf 921, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, betrug demnach landesweit 58,1 und lag damit etwas niedriger als am Vortag mit 59,7.