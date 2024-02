85-Jährige erstochen: Ehemann in U-Haft

ARCHIV – Ein Polizeiauto bei einem Einsatz Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Symbolbild

Saarbrücken (dpa/lrs) – Nach dem gewaltsamen Tod einer 85-Jährigen in Saarlouis-Neuforweiler ist ihr Ehemann als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 83-Jährigen erging Haftbefehl wegen Totschlags, wie das Landespolizeipräsidium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Die Obduktion habe ergeben, dass die Frau durch eine Stichverletzung gestorben sei. Tatwaffe könnte ein Messer sein, dass die Ermittler nach der Tat vom Dienstagabend am Tatort gefunden hatten, hieß es.

Der Ehemann des Opfers war vor Ort festgenommen worden. Zum Motiv könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Polizei war am Dienstagabend über Notruf zu dem Haus gerufen worden. Eine Zeugin, die auch in dem Anwesen wohnt, hatte die 85-Jährige schwer verletzt aufgefunden. Die Rettungskräfte konnte die Frau nicht mehr retten: Sie starb kurze Zeit später.