Frankenthal

83-Jährige bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Eine 83 Jahre alte Fußgängerin ist in Frankenthal beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt worden. Die Frau sei am Dienstagnachmittag auf dem Bürgersteig entlang einer Straße gegangen, als der vom Parkplatz fahrende Lkw sie erfasst habe, teilte die Polizei mit. Zunächst hätten sich Passanten um sie gekümmert – später sei die Frau in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der 32 Jahre alte Fahrer erlitt einen Schock.