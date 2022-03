Zell

Cochem-Zell

83-Jährige bei Verkehrsunfall im Hunsrück getötet

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Panzweiler im Hunsrück ist am Montag eine 83 Jahre alte Beifahrerin ums Leben gekommen. Zudem erlitten eine Fahrerin und ein Fahrer schwere Verletzungen, als deren Autos auf der B421 frontal zusammenstießen, wie die Polizei in Zell (Kreis Cochem-Zell) mitteilte. Die Straße sei nach dem Unfall vorübergehend gesperrt gewesen.