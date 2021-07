Bitburg

82-Jähriger nach Odyssee in Belgien wohlbehalten zu Hause

Auf der Suche nach einem an Demenz erkrankten 82-jährigen Autofahrer aus der Eifel ist die Polizei in einem Krankenhaus in Belgien fündig geworden. Der Mann sei an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen und daher zur Untersuchung in die Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Samstag in Bitburg mit. Der Mann, der auch Diabetiker ist, sei am Freitag vermisst gemeldet worden, da er nicht zu einer Verabredung erschienen war. Die Polizei startete eine intensive Suche, auch in Luxemburg.