Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 09:30 Uhr

Hachenburg

80-Jährige überschlägt sich mehrfach mit dem Auto

Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Dienstag in Hachenburg (Westerwaldkreis) mehrfach mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war sie in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto einer 52-Jährigen zusammengeprallt. Das Fahrzeug der 80-Jährigen schleuderte daraufhin in den Straßengraben. Die 52-Jährige und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin wurden den Angaben nach nicht verletzt.