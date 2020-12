Archivierter Artikel vom 29.08.2020, 15:10 Uhr

Mainz

80 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der neuinfizierten Menschen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz innerhalb von 24 Stunden erneut um 80 gestiegen. Insgesamt 9000 Fälle mit SARS-CoV-2 meldete das Gesundheitsministerium am Samstag (10.00 Uhr) in Mainz. Aktuell infiziert sind damit rund 1071 Menschen – 27 mehr als am Freitag. Unverändert bei 243 liegt die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind. Überstanden haben die Infektion 7686 Menschen (plus 53).