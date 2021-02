Mainz

7-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz unter 60

Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist erstmals seit mehr als drei Monaten wieder landesweit unter einem Wert von 60. Die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank am Dienstag auf 57,6, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 73,8. Zuletzt gab es am 23. Oktober 2020 eine geringere Inzidenz.