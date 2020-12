Archivierter Artikel vom 05.11.2020, 21:40 Uhr

Bad Kreuznach

79-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 79 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Bad Kreuznach schwer verletzt worden. Der Senior war auf der K57 von Hüffelsheim in Richtung Schloßböckelheim unterwegs, als er mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abkam und unter die Leitplanke schleuderte, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Nach einer Erstversorgung vor Ort kam der 79-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei schließt einen medizinischen Notfall als Unfallursache nicht aus. Sie bittet Zeugen des Unfalls, sich zu melden.