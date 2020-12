Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 18:50 Uhr

Odenbach

75-Jährige in Odenbach mutmaßlich getötet

Eine 75-Jährige ist am Sonntag in Odenbach (Landkreis Kusel) tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach ersten Ermittlungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen, wie Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und die Polizei am Abend mitteilten.