Saarbrücken

755 neue Infektionen im Saarland: Inzidenz steigt weiter

Die Corona-Inzidenz steigt auch im Saarland weiter. Laut dem Robert Koch-Institut wurden innerhalb eines Tages 755 neue Infektionen gemeldet, am Samstag waren es 746. Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche – betrug am Sonntag (Stand 3.22 Uhr) 462,3 – nach 443,7 am Samstag. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus erhöhte sich um einen auf insgesamt 1299.