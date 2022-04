Bad Kreuznach

75 Jahre FDP: Geburtstagstorte und Mahnung von Wissing

Mit einem Fest in Bad Kreuznach hat die rheinland-pfälzische FDP am Dienstag ihren 75. Gründungstag gefeiert. «Unsere freiheitliche Demokratie ist heute vielleicht stärker gefährdet als in den vergangenen 75 Jahren», sagte der FDP-Landesvorsitzende und Bundesverkehrsminister Volker Wissing mit Blick auf aktuelle Herausforderungen wie den russischen Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und den Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft wegen des demografischen Wandels und der globalen Erwärmung. Die FDP sei in Rheinland-Pfalz wie im Bund stets ein Schrittmacher für die notwendigen Modernisierungen gewesen, sagte Wissing.