Archivierter Artikel vom 24.09.2020, 14:10 Uhr

Mainz

75 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz registriert – Akutzahl stagniert

In Rheinland-Pfalz sind weitere 75 Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Gesamtzahl stieg damit am Donnerstag auf 10.321. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 249 (plus 1), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Aktuell gelten 921 Menschen in dem Bundesland als infiziert, ebensoviele wie am Vortag.