Mainz

74 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 74 auf 10 669 gestiegen. 254 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie gestorben, das ist ein Fall mehr als am Montag, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Am Dienstag (Stand 10.40 Uhr) waren 988 Menschen in dem Bundesland mit dem Virus infiziert.