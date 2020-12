Saarbrücken

73 weitere Corona-Infektionen im Saarland bestätigt

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland ist binnen eines Tages um 73 gestiegen. Damit liegt die Gesamtzahl der bestätigten Fälle bei 14 359 (Stand: 16.00 Uhr), wie das Gesundheitsministerium am Montag in Saarbrücken mitteilte. Die für den Verlauf der Pandemie wichtige Kennziffer der Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt im gesamten Bundesland bei einem weiterhin hohen Wert von 141,5.