72-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall – Frontalzusammenstoß

Germersheim (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Germersheim ist eine 72-Jährige ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden bei dem Frontalzusammenstoß am Sonntag zwischen Zeiskam und Freimersheim auf der Kreisstraße 1 verletzt, wie die Polizeidirektion Landau mitteilte. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. Die 72 Jahre alte Frau sei noch am Sonntag an ihren schweren Verletzungen gestorben. Ein Gutachter sei zur Klärung der Unfallursache beauftragt worden.

© dpa-infocom, dpa:240923-930-240790/1