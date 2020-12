Mainz

717 weitere Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle hat sich in Rheinland-Pfalz bis Sonntag um 717 erhöht. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 49 475 Personen positiv getestet, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums in Mainz (Stand: 11.10 Uhr) hervorgeht. 32 352 davon gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona in Verbindung gebracht wird, erhöhte sich um 8 auf 674.