Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 13:10 Uhr

Mainz

71 weitere Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz gemeldet

In Rheinland-Pfalz steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen weiter an. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag in Mainz 71 neue Fälle mit (Stand: 10.05 Uhr). Damit haben sich landesweit seit Beginn der Pandemie 11 077 Menschen mit dem Virus angesteckt. Aktuell seien 1121 Menschen infiziert. Die Zahl der Todesfälle betrug unverändert 256.