70-Jähriger stirbt nach Frontalkollision

Fischbach/Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist nach einer Frontalkollision auf der Landstraße 160 bei Fischbach (Landkreis Birkenfeld) ums Leben gekommen. Ein anderer Fahrer wurde bei dem Unfall am Montag schwer verletzt, wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der 70-Jährige am Nachmittag mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und zunächst mit einem entgegenkommenden Auto leicht und anschließend mit einem Transporter frontal kollidiert. Der schwer verletzte 52 Jahre alte Transporter-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße war zwischenzeitlich wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.