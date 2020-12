Archivierter Artikel vom 21.05.2020, 10:30 Uhr

Freinsheim

70-Jähriger fährt betrunken zu Werkstatt: Führerschein weg

Ein 70 Jahre alter Mann ist in Freinsheim (Landkreis Bad Dürkheim) betrunken mit seinem Auto zu einer Autowerkstatt gefahren, um es reparieren zu lassen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stürzte der 70-Jährige dort und sollte von einem Notarzt behandelt werden. Weil der Mann aber „renitent“ gewesen sei, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, habe die Rettungsleitstelle die Polizei verständigt. Die hinzugerufene Streife stellte demnach bei dem 70-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,29 Promille ergeben, hieß es. Es habe auch Hinweise auf Medikamentenbeeinflussung gegeben.