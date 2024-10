70-Jährige stirbt bei Autounfall

Ein tödlicher Verkehrsunfall ist in Neunkirchen passiert. Eine Autofahrerin stößt im Gegenverkehr mit einem anderen Wagen zusammen und stirbt.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Neunkirchen-Wellesweiler ist eine 70 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Sie sei auf gerader Strecke aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstoßen, teilte die Polizei in Neunkirchen mit.

In dem anderen Wagen saßen drei Menschen – die Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen, die Fahrerin und ein vierjähriges Kind wurden leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag, wie ein Sprecher der Polizei sagt.