Kriminalität

Trier

70-Jährige mit Schusswaffe bedroht: Täter in Gewahrsam

Ein Mann hat in Trier eine 70-Jährige mit einer Schusswaffe bedroht. Die Frau und der Angreifer hätten gestritten, daraufhin habe der 54-jährige Mann zur Druckluftwaffe gegriffen, teilte die Polizei mit. Er habe gedroht, der 70-Jährigen in den Kopf zu schießen. Danach sei der Mann geflohen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter eine dreiviertel Stunde später in seiner Wohnung fest und stellte dabei auch die Waffe sicher. Dazu hatten Beamte den Bereich rund um das Wohnhaus großräumig abgesperrt.