700 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 700 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 81 705 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 15 914 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg innerhalb von 24 Stunden um 32 auf 1870.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 40 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 195 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 100 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Dienstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen – lag am Dienstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 132,3 und und damit über dem Wert der Vorwoche (110,1), aber unter der bundesweiten Inzidenz von 164,5, die vom Robert Koch-Institut ermittelt wurde.

Die höchste Inzidenz in Rheinland-Pfalz gibt es in Worms mit 326,8. Danach folgen Ludwigshafen (242,1), der Kreis Bad Kreuznach (207,8) und die Stadt Kaiserslautern (182,9). Am niedrigsten ist die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken mit 43,9.