Mainz

Bildung

70 Lehrkräfte aus der Ukraine in Rheinland-Pfalz

Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will weiteres pädagogisches Personal aus der Ukraine an rheinland-pfälzischen Schulen einbinden. Seit Mitte Februar seien 70 Lehrkräfte mit ukrainischer Nationalität und weitere 51 Sprachförder-Lehrkräfte zusätzlich eingestellt worden, sagte sie am Freitag bei einem Besuch des Staatlichen Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss in Mainz. Für die inzwischen 5898 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die an rheinland-pfälzischen Schulen unterrichtet werden, sei es das oberste Ziel, sie zu integrieren, Sicherheit zu bieten und ihnen die deutsche Sprache zu vermitteln.