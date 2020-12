Archivierter Artikel vom 08.09.2020, 15:40 Uhr

Mainz

69 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 69 auf 9472 gestiegen. Dies ist die stärkste Zunahme binnen 24 Stunden seit zehn Tagen. Aktuell sind 928 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag in Mainz mitteilte (Stand 10.15 Uhr). Am Montag waren es 905. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 245.