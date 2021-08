Berlin/Saarbrücken

67 neue Corona-Fälle im Saarland – Inzidenz bei 37,6

Im Saarland sind innerhalb eines Tages 67 neu Corona-Fälle registriert worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, stieg auf 37,6 nach 35,9 am Vortag, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Sonntag hervorgeht (Stand 3.14 Uhr). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich 42.833 Saarländerinnen und Saarländer nachweislich infiziert, 1030 starben an oder mit dem Virus.