Waldsee

66-Jähriger stirbt bei Badeunfall nahe Waldsee

Ein 66-Jähriger ist in einem Weiher bei Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) ums Leben gekommen. Die Umstände des Badeunfalls sind noch unklar, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Der leblose Mann sei am Samstag gefunden worden. Zuvor sei er an dem See schwimmen gewesen. Unklar war zunächst, ob möglicherweise ein medizinischer Notfall die Ursache für den Tod des Mannes ist.