Dolgesheim

66-Jähriger Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto tot

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Mainz-Bingen ist ein 66 Jahre alter Rollerfahrer tödlich verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der 66-Jährige am Montagmittag an einer Straßenkreuzung in der Ortsgemeinde Dolgesheim mit dem Wagen eines 35-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst erlag der 66-Jährige seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der 35-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.