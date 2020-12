Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 09:10 Uhr

Saarlouis

66-Jähriger bedroht Nachbarsfamilie mit Waffe

Ein Mann hat im Saarland eine benachbarte Familie vom Fenster aus mit einer Waffe bedroht. Eine Frau aus Saarlouis rief am Mittwochabend die Polizei und sagte, dass ihr Nachbar einen schwarzen Revolver auf sie und ihre Kinder gerichtet habe, teilte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit. Die Polizei sei zu dem Haus im Ortsteil Roden ausgerückt, habe die umliegenden Straßen abgesperrt und den 66-Jährigen in dessen Haus festgenommen. Die Waffe sei eine Schreckschusspistole gewesen. Der Mann sei in einer Klinik untergebracht worden; zu seinem Motiv sei noch nichts bekannt.