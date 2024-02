66-jährige Frau bei Alzey getötet

In Mauchenheim wird eine Frau umgebracht. Ihr Mann versucht anschließend, sich selbst das Leben zu nehmen. Er steht jetzt unter Tatverdacht.

ILLUSTRATION – Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Mauchenheim (dpa/lrs) – Eine 66-jährige Frau ist in Mauchenheim (Landkreis Alzey-Worms) mutmaßlich getötet worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, steht der Ehemann der Frau unter Verdacht, sie am Montag umgebracht zu haben. Anschließend habe sich der 70-Jährige selbst lebensgefährlich verletzt. Er wurde demnach ins Krankenhaus gebracht und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei ermittele nun zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat.

