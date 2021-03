668 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben zum Wochenbeginn 668 neue Corona-Infektionen gemeldet. Aktuell sind 9966 Menschen im Land mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte (Stand: 14.10 Uhr). Das ist der höchste Wert seit dem 6. Februar. Die Zahl der Patienten, die mit oder an dem Virus starben, stieg um 7 auf 3313.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, stieg am Montag in ganz Rheinland-Pfalz auf 113,9. Vor einer Woche waren es 82,2, vor zwei Wochen 61,2. Höher als am Montag war die landesweite Inzidenz zuletzt am 14. Januar.

Am kritischsten ist das Infektionsgeschehen aktuell in der Stadt Worms mit einer Inzidenz von 214,3. Danach folgen die Kreise Altenkirchen (211,9) und Neuwied (211,7). Von den 36 Kreisen und Städten sind 19 über einer Inzidenz von 100 und nur noch drei unter einer Inzidenz von 50: Im Kreis Bernkastel-Wittlich (24,9) sowie in den Städten Kaiserslautern (42,0) und Trier (45,7). In der Landeshauptstadt Mainz liegt der Wert bei 105,2.

Der Landkreis Birkenfeld kündigte wegen der anhaltend hohen Inzidenz über 100 nächtliche Ausgangsbeschränkungen für die Zeit zwischen 21.00 und 5.00 Uhr an. Außerdem soll entsprechend der vorgesehenen Regelungen des Landes das „Terminshopping“ strenger reglementiert werden. Kontakte werden auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstands beschränkt. Die neue Allgemeinverfügung wird erst aufgehoben, wenn die Inzidenz an sieben Tagen hintereinander wieder unter 100 liegt.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 115.299 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.

