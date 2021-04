Saarbrücken

66 neue Corona-Fälle im Saarland

Im Saarland haben die Gesundheitsbehörden binnen eines Tages weitere 66 Corona-Fälle registriert. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Sonntag mit (Stand 16.00 Uhr). Die landesweite Inzidenz, also die Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, lag bei 121,1 nach 125,0 am Vortag. In den Regionen wies der Kreis Neunkirchen mit 160,7 die höchste Inzidenz auf, der Kreis St. Wendel mit 54,2 den niedrigsten.