Mainz

66 Millionen Euro Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums seit Mitte November 66 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen für die Sonderbelastungen in der Corona-Krise erhalten. Das Verfahren sei nach dem in der vergangenen Woche vorgelegten Verordnungsentwurf des Bundes angepasst und um einen Monat bis zum 28. Februar 2021 verlängert worden, teilte das Ministerium mit.